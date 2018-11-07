Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ilk galibiyet peşinde
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    , peşinde

    <a href="/index/besiktas-kadin-basketbol-takimi?id=22a9231e-62c2-453c-a3c0-d9fb97183078" class="" rel="tag">Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı</a>, <a href="/index/ilk-galibiyet?id=c50ee48e-f99e-4778-967c-fdff91456717" class="" rel="tag">ilk galibiyet</a> peşinde

    Siyah-beyazlı takım, FIBA Kadınlar C Grubu üçüncü haftasında yarın Polonya temsilcisi 'u konuk edecek

    , FIBA Kadınlar C Grubu üçüncü haftasında yarın Polonya'nın takımıyla karşı karşıya gelecek.

    BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

    Grubundaki ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve son sırada yer alan Beşiktaş, yarınki rakibini yenerek ilk galibiyetine ulaşmaya çalışacak.

    C Grubu'ndaki iki maçını da kazanan ise lider durumda bulunuyor.

    1. 7.11.2018 10:55
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