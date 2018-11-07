Siyah-beyazlı takım, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu üçüncü haftasında yarın Polonya temsilcisi Wisla Krakow'u konuk edecek
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu üçüncü haftasında yarın Polonya'nın Wisla Krakow takımıyla karşı karşıya gelecek.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Grubundaki ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve son sırada yer alan Beşiktaş, yarınki rakibini yenerek ilk galibiyetine ulaşmaya çalışacak.
C Grubu'ndaki iki maçını da kazanan Wisla Krakow ise lider durumda bulunuyor.
- 7.11.2018 10:55
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ilk galibiyet peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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