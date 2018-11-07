Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu üçüncü haftasında yarın Polonya'nın Wisla Krakow takımıyla karşı karşıya gelecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Grubundaki ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve son sırada yer alan Beşiktaş, yarınki rakibini yenerek ilk galibiyetine ulaşmaya çalışacak.

C Grubu'ndaki iki maçını da kazanan Wisla Krakow ise lider durumda bulunuyor.