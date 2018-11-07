Avrupa'nın en prestijli listeleri arasında yer alan Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nin kazanan isimleri belli oldu. Listeye giren Türk projeler arasında Beşiktaş'ın simgelerinden birine dönüşen No:1903 de yer aldı. Yüksek Mimar Feza Koca tarafından tasarlanan No:1903 BJK Akatlar Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisleri, Avrupa kategorisinde 'İç Alanda Karma Kullanım' ve 'İç Alanda En İyi Karma Kullanım' alanlarında birinci oldu. Koca'ya ödülleri Lord Richard Best verdi.