Avrupa’dan 2 ödül geldi – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    ’dan 2 ödül geldi

    Avrupa’dan 2 ödül geldi

    'nın en prestijli listeleri arasında yer alan 'nin kazanan isimleri belli oldu.

    'nın en prestijli listeleri arasında yer alan 'nin kazanan isimleri belli oldu. Listeye giren Türk projeler arasında 'ın simgelerinden birine dönüşen No:1903 de yer aldı. Yüksek Mimar Feza Koca tarafından tasarlanan No:1903 BJK Akatlar Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisleri, Avrupa kategorisinde 'İç Alanda Karma Kullanım' ve 'İç Alanda En İyi Karma Kullanım' alanlarında birinci oldu. Koca'ya ödülleri Lord Richard Best verdi.

    1. 7.11.2018
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