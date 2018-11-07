Avrupa’dan 2 ödül geldi
Avrupa'nın en prestijli listeleri arasında yer alan Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nin kazanan isimleri belli oldu.
Avrupa'nın en prestijli listeleri arasında yer alan Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nin kazanan isimleri belli oldu. Listeye giren Türk projeler arasında Beşiktaş'ın simgelerinden birine dönüşen No:1903 de yer aldı. Yüksek Mimar Feza Koca tarafından tasarlanan No:1903 BJK Akatlar Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisleri, Avrupa kategorisinde 'İç Alanda Karma Kullanım' ve 'İç Alanda En İyi Karma Kullanım' alanlarında birinci oldu. Koca'ya ödülleri Lord Richard Best verdi.
- 7.11.2018
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
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