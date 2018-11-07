Atiba & Medel yok Necip Uysal var!
İstanbul'da 4-2 yenildiği Genk ile deplasmanda oynayacağı maça iki ön liberosundan yoksun çıkacak olan Güneş'i sıkıntı bastı.
İstanbul'da 4-2 yenildiği Genk ile deplasmanda oynayacağı maça iki ön liberosundan yoksun çıkacak olan Güneş'i sıkıntı bastı. Atiba'nın adının UEFA listesinde yer almaması Medel'in sakatlığı yüzünden forma giyemeyecek olduğu maçta Güneş, son haftalardaki çift forvetten vazgeçecek. Tecrübeli hocanın Necip'i ön libero oynatıp, Oğuzhan ve Tolgay'la orta sahayı güçlendirmesi bekleniyor.
- 7.11.2018
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Atiba & Medel yok Necip Uysal var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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