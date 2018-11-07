Atiba & Medel yok Necip Uysal var! – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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HEPSİ
    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Atiba & yok var!

    Atiba & <a href="/index/medel?id=1de67aec-c4a2-4434-804d-708cd629d90a" class="" rel="tag">Medel</a> yok <a href="/index/necip-uysal?id=cc832d61-c370-4a5a-996d-261e076d8de4" class="" rel="tag">Necip Uysal</a> var!

    'da 4-2 yenildiği Genk ile deplasmanda oynayacağı maça iki ön liberosundan yoksun çıkacak olan Güneş'i sıkıntı bastı.

    'da 4-2 yenildiği Genk ile deplasmanda oynayacağı maça iki ön liberosundan yoksun çıkacak olan Güneş'i sıkıntı bastı. Atiba'nın adının listesinde yer almaması 'in sakatlığı yüzünden forma giyemeyecek olduğu maçta Güneş, son haftalardaki çift forvetten vazgeçecek. Tecrübeli hocanın Necip'i ön libero oynatıp, Oğuzhan ve Tolgay'la orta sahayı güçlendirmesi bekleniyor.

    1. 7.11.2018
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