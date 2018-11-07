İstanbul'da 4-2 yenildiği Genk ile deplasmanda oynayacağı maça iki ön liberosundan yoksun çıkacak olan Güneş'i sıkıntı bastı. Atiba'nın adının UEFA listesinde yer almaması Medel'in sakatlığı yüzünden forma giyemeyecek olduğu maçta Güneş, son haftalardaki çift forvetten vazgeçecek. Tecrübeli hocanın Necip'i ön libero oynatıp, Oğuzhan ve Tolgay'la orta sahayı güçlendirmesi bekleniyor.