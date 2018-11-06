Potada deprem!
Beşiktaş erkek basketbol takımı oyuncuları, 3 aylık maaşlarını alamadıkları için dün sabah yapılacak olan antrenmana çıkmadı
Ödemeleri bu hafta yaparız
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün sabah Akatlar'daki salonda toplanan ancak paralarını alamadıkları için idmana çıkmayan erkek basketbol takımıyla ilgili açıklamada bulundu. Ümraniye'de konuşan Başkan Orman, "Basketbol takımını ben de duydum. Bugün (dün) İcra Kurulu toplantısı var, onları da gündeme getireceğiz. Eğer bir gecikme olmuşsa, bu hafta ödemeleri yaparız" ifadelerini kullandı.
- 6.11.2018
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
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Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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