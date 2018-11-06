Potada deprem! – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Potada deprem!

    Potada deprem!

    erkek takımı oyuncuları, 3 aylık maaşlarını alamadıkları için dün sabah yapılacak olan antrenmana çıkmadı

    ?Sompo Japan takımında forma giyen basketbolcular, maaşlarını alamadığı gerekçesiyle dünkü antrenmanı boykot etti. Tahincioğlu Süper Ligi'nde 5 maçta 3 galibiyeti bulanan ve son hafta Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi deplasmanda 79-69 mağlup eden 'ta oyuncular içerde birikmiş alacaklarını alamadıkları nedeniyle dün sabah saatlerinde yapılacak olan antrenmana çıkmadı. Takımda bulunan yabancı oyuncuların bir kısmına alacaklarının belli bir bölümünü ödeyen siyah-beyazlı yönetim, diğer sporculara ve kulüp personeline yaklaşık 3 aydır bir ödeme gerçekleştirmedi. Maaşlarını alamayan sporcular sabah saatlerinde Akatlar Spor Kompleksi'ne gelerek koç Dusko Ivanovic ile bir toplantı gerçekleştirdi ve antrenmana çıkmadan salondan ayrıldılar. Oyuncuların, alacakları ödenene kadar idmana çıkmama kararı aldıkları belirtildi.

    Ödemeleri bu hafta yaparız
    Beşiktaş Başkanı , dün sabah Akatlar'daki salonda toplanan ancak paralarını alamadıkları için idmana çıkmayan erkek takımıyla ilgili açıklamada bulundu. Ümraniye'de konuşan Başkan Orman, "Basketbol takımını ben de duydum. Bugün (dün) İcra Kurulu toplantısı var, onları da gündeme getireceğiz. Eğer bir gecikme olmuşsa, bu hafta ödemeleri yaparız" ifadelerini kullandı.
    1. 6.11.2018
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