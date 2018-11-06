Pepe ilk 50’ye girdi – Fotomaç – 06 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    ilk 50’ye girdi

    <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> ilk 50’ye girdi
    Result? Sports tarafından dünya üzerinde en fazla sosyal medya takipçisi olan 50 futbolcu sıralandı. Ronaldo 337 milyon 666 bin 471, 206 milyon 478 bin 254 ve Messi 90 milyon 141 bin 549 takipçiyle ilk 3 sırayı alırken; , 22 milyon 684 bin 833 takipçiyle 39'uncu sırada yer aldı.
    1. 6.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ilk 50’ye girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN