Genk maçı Stieler’in – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    maçı Stieler’in

    <a href="/index/genk?id=ff74f1f1-d3c7-4f04-a555-2623a93f7726" class="" rel="tag">Genk</a> maçı Stieler’in
    'ın Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında temsilcisi ile 8 Kasım Perşembe günü oynayacağı karşılaşmada, Federasyonundan hakem Tobias Stieler görev yapacak. Stieler'in yardımcılıklarını ise Mike Pickel ile Jan Seidel gerçekleştirecek
    1. 6.11.2018
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