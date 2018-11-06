Genk Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Genk ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Genk <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> <a href="/index/maci?id=c7457600-f356-4850-a55b-ec2cee6bfce6" class="" rel="tag">maçı</a> ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    'nde temsilcimiz , 4. hafta maçında Genk deplasmanına çıkıyor. Peki Genk ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr'de...

    , I Grubu'nda Genk ile karşılaşıyor. Siyah-Beyazlılar daha önce Genk ile 'da oynadığı maçta sahadan 4-2 mağlup ayrılmıştı.

    , I Grubu'nda 3 maçta, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak 3 puan topladı. 3. hafta maçında Vodafone Park'ta Genk'e 4-2 yenilmiş ve bu yenilgi taraftarların yoğun tepkisini çekmişti. Genk ve Beşiktaş bu defa kozlarını 'da paylaşacak.

    GENK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

    Genk Beşiktaş 8 Kasım 2018 Perşembe günü oynanacak. Maç saat 20.55'te başlayacak. Mücadelenin oynanacağı stat Luminus Arena.

    GENK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

    UEFA Avrupa Ligi'nin yayın haklarını 'un aldığı biliniyor. Bu nedenle önceki maçlarda olduğu gini Genk Beşiktaş maçının da ekranlarında canlı yayınlanması bekleniyor.

    1. 5.11.2018 14:55
    2. Güncelleme: 6.11.2018 01:33
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