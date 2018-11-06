Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Genk ile karşılaşıyor. Siyah-Beyazlılar daha önce Genk ile İstanbul'da oynadığı maçta sahadan 4-2 mağlup ayrılmıştı.

Beşiktaş, I Grubu'nda 3 maçta, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak 3 puan topladı. Kara Kartal 3. hafta maçında Vodafone Park'ta Genk'e 4-2 yenilmiş ve bu yenilgi taraftarların yoğun tepkisini çekmişti. Genk ve Beşiktaş bu defa kozlarını Belçika'da paylaşacak.

GENK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Genk Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı 8 Kasım 2018 Perşembe günü oynanacak. Maç saat 20.55'te başlayacak. Mücadelenin oynanacağı stat Luminus Arena.

GENK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin yayın haklarını Bein Sports'un aldığı biliniyor. Bu nedenle önceki maçlarda olduğu gini Genk Beşiktaş maçının da Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanması bekleniyor.