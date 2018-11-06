Beşiktaş, Segafredo Virtus Bologna'yı konuk ediyor – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Beşiktaş, 'yı konuk ediyor

    Beşiktaş, <a href="/index/segafredo-virtus-bologna?id=0fc92ca9-b68a-4daa-86a8-5911d824c2dc" class="" rel="tag">Segafredo Virtus Bologna</a>'yı konuk ediyor

    Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında yarın temsilcisi 'yı konuk edecek.

    BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

    Grubundaki ilk maçında medi Bayreuth'u 78-70 yenen , üst üste 'ya 78-63, Strasbourg'a 78-71 ve Promitheas Patras'a 80-72 mağlup oldu.

    ise grubundaki 4 maçını da kazandı.



    1. 6.11.2018 10:47
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