BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grubundaki ilk maçında medi Bayreuth'u 78-70 yenen Beşiktaş Sompo Japan, üst üste Neptunas Klaipeda'ya 78-63, Strasbourg'a 78-71 ve Promitheas Patras'a 80-72 mağlup oldu.

Segafredo Virtus Bologna ise grubundaki 4 maçını da kazandı.