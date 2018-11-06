Adem Ljajic'e milli davet
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    06 Kasım 2018, Salı
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    'e milli davet

    Adem Ljajic'e milli davet

    'ın Uluslar Ligi'nde Karadağ ve Litvanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna forması giyen de çağrıldı

    'ın Sırbistanlı futbolcusu , ülkesinin Uluslar Ligi'nde oynayacağı Karadağ ve Litvanya maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve Litvanya ile oynayacağı maçların 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

    Grupta 8 puanla lider olan Sırbistan'ın aday kadrosu şöyle:

    Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel-Aviv), Aleksandar Jovanovic (Huesca)

    Defans: Antonio Rukavina (Astana), Uros Spajic (Krasnodar), Nemanja R. Miletic (Partizan), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Jagos Vukovic (Olympiacos), Milos Veljkovic (), (Roma), Milan Rodic (Kızılyıldız)

    Orta saha: Nemanja Matic (), Nemanja Maksimovic (Getafe), Sasa Lukic (Torino), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Ljubomir Fejsa (), Branko Jovicic (Kızılyıldız), Dusan Tadic (Ajax), Filip Kostic (), Adem Ljajic (Beşiktaş), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Nemanja Radonjic (Marsilya)

    Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (PAOK), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt)

    Her iki maçı da kendi sahasında oynayacak olan Sırbistan, 17 Kasım'da Karadağ, 20 Kasım'da ise Litvanya ile karşılaşacak.

    1. 6.11.2018 13:41
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