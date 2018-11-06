Adem Ljajic'e milli davet
Sırbistan'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve Litvanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic de çağrıldı
Beşiktaş'ın Sırbistanlı futbolcusu Adem Ljajic, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Karadağ ve Litvanya maçlarının aday kadrosuna davet edildi.
Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve Litvanya ile oynayacağı maçların 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı.
Grupta 8 puanla lider olan Sırbistan'ın aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel-Aviv), Aleksandar Jovanovic (Huesca)
Defans: Antonio Rukavina (Astana), Uros Spajic (Krasnodar), Nemanja R. Miletic (Partizan), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Jagos Vukovic (Olympiacos), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Aleksandar Kolarov (Roma), Milan Rodic (Kızılyıldız)
Orta saha: Nemanja Matic (Manchester United), Nemanja Maksimovic (Getafe), Sasa Lukic (Torino), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Ljubomir Fejsa (Benfica), Branko Jovicic (Kızılyıldız), Dusan Tadic (Ajax), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Adem Ljajic (Beşiktaş), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Nemanja Radonjic (Marsilya)
Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (PAOK), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt)
Her iki maçı da kendi sahasında oynayacak olan Sırbistan, 17 Kasım'da Karadağ, 20 Kasım'da ise Litvanya ile karşılaşacak.
- 6.11.2018 13:41
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Burak Yılmaz infiali
Toplam 6
Yorum
TAMAM TAMAM DA !... Tamam Burak hatalı ama adam bu kadar ne yaptı ki tribünler bu kadar ıslıklar adamı. Yazıktır yemeyin adamı. Gaza gelmeyelim...
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Yanal iddiasına flaş yalanlama
Toplam 6
Yorum
hsyn ali koç daha neyi beklıyosun utanmıyorsun FB bu halınden. derhal ersun hoca derhal.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 9
Yorum
sabo Trabzonspor ne kadar uğraşırsa uğtaşsın nafile ilahi adalet var asla muaffak olamazsınız asla yüzünüz gülmeyecek
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