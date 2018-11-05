Savunmasız Kartal!
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Savunmasız Kartal!

    Savunmasız Kartal!

    Son 6 resmi maçında sadece bir galibiyet alabilen ’ın defansı ‘S.O.S’ veriyor. Bu sezon ilk 14 resmi maçta 12 gol yiyen , ekim ayındaki 6 mücadelede aynı sayıda gol yeyip şaşırttı

    Süper Lig'in 11. haftasında 'e deplasmanda 1-0 mağlup olan , ekim ayında oynadığı son 6 resmi karşılaşmada adeta savunmayı unuttu. Siyah-beyazlı takım, ile Avrupa kupaları olmak üzere oynadığı son 6 resmi maçta 12 gol yedi. Sezonun ilk 14 mücadelesinde 12 gol yiyen ve 0,8 ortalamada kalan , son 6 maçta ise kalesinde maç başına ortalama 2 gol gördü. Bu sezon ligde 11 ve Avrupa kupalarında 9 maça çıkan , 20 resmi maçta 24 kez topu kalesinden çıkardı. Bu Siyah-beyazlıların 20 resmi maçtaki yediği gol ortalaması 1,2 oldu.

    SON 6 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

    Süper Lig'de 14 gol yiyen siyah-beyazlı takım, ayrıca 11. haftalar itibarıyla son 6 sezonun da en kötü savunmasını yaptı. Ligde 2013-2014 sezonundaki 11. haftada 10 gol yiyen Beşiktaş, bir sonraki sezonda 11 gole engel olamadı. Teknik direktör 'in göreve geldiği 2015-2016 sezonunun ilk 11 maçında 12 golü kalesinde gören Kara Kartallar, sonraki sezon ise 9 gol yedi. Geçen sezon yine aynı dönemde 12 gol yiyen siyahbeyazlı takım, son olarak 2012- 2013'ün 11. haftasında yediği gol itibarıyla 16 gole ulaşmıştı.

    SADECE KAYSERİ'DEN GOL YEMEDİ

    Beşıktaş, 11. haftalar dikkate alındığında teknik direktör döneminin en kötü savunma performansını da bu sezon gösterdi. 'de bu sezonki 10 maçta gol yemekten kurtulamayan siyah-beyazlılar, sadece karşısında kalesini gole kapatmayı başardı.

    19

    Beşıktaş, yediği golere karşılık ligde ve Avrupa maçlarında 19'ar gol kaydetti. Kartal'ın en gollü galibiyeti 6-0'la Torshavn'a karşıydı.
    1. 5.11.2018
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