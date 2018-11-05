Savunmasız Kartal!
Son 6 resmi maçında sadece bir galibiyet alabilen Beşiktaş’ın defansı ‘S.O.S’ veriyor. Bu sezon ilk 14 resmi maçta 12 gol yiyen Kara Kartal, ekim ayındaki 6 mücadelede aynı sayıda gol yeyip şaşırttı
SON 6 SEZONUN EN KÖTÜSÜ
Süper Lig'de 14 gol yiyen siyah-beyazlı takım, ayrıca 11. haftalar itibarıyla son 6 sezonun da en kötü savunmasını yaptı. Ligde 2013-2014 sezonundaki 11. haftada 10 gol yiyen Beşiktaş, bir sonraki sezonda 11 gole engel olamadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve geldiği 2015-2016 sezonunun ilk 11 maçında 12 golü kalesinde gören Kara Kartallar, sonraki sezon ise 9 gol yedi. Geçen sezon yine aynı dönemde 12 gol yiyen siyahbeyazlı takım, son olarak 2012- 2013'ün 11. haftasında yediği gol itibarıyla 16 gole ulaşmıştı.
SADECE KAYSERİ'DEN GOL YEMEDİ
Beşıktaş, 11. haftalar dikkate alındığında teknik direktör Şenol Güneş döneminin en kötü savunma performansını da bu sezon gösterdi. Süper Lig'de bu sezonki 10 maçta gol yemekten kurtulamayan siyah-beyazlılar, sadece Kayserispor karşısında kalesini gole kapatmayı başardı.
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Beşıktaş, yediği golere karşılık ligde ve Avrupa maçlarında 19'ar gol kaydetti. Kartal'ın en gollü galibiyeti 6-0'la Torshavn'a karşıydı.
- 5.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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