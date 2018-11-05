Giy eldivenleri Tolga! – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Giy eldivenleri Tolga!

    Giy eldivenleri Tolga!

    Karius’un sınavında yediği hatalı gol sabırları taşırdı Güneş’in kaleyi tekrar kaptana emanet etmeyi düşündüğü bildirildi

    Geldiğinden beri futbolundan çok gece hayatıyla tanınan 'un maçında yediği gol, taraftarından teknik heyetine kadar herkesi çileden çıkardı… Güneş'in sezon başında "Tolga bana yeter" demesine rağmen başkan 'ın 2 yıllık kontrat imzaladığı Alman kaleci için zorlu bir sürece girildi. Terübeli hocanın, Karius'la daha fazla devam etmek istemediği ve Tolga'yı sahaya sürmeyi planladığı belirtildi.

    Gelen haberlere göre Güneş'in, kaleyi tekrar kaptana emanet etmeyi düşündüğü ve Avrupa Ligi'ndeki Genk karşılaşmasından itibaren Tolga'nın yeniden eldivenleri giyebileceği kaydedildi. Hatta usta hocanın tecrübeli file bekçisi ile özel olarak görüşüp hazır olması talimatını verdiği bilgisine ulaşıldı. Siyah-beyazlı yönetim ise yapılan anlaşma gereği gelecek sezon da takımda kalacak olan Loris Karius'la ne yapacağını şaşırdı.

    1. 5.11.2018
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