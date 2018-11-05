Giy eldivenleri Tolga!
Karius’un Başakşehir sınavında yediği hatalı gol sabırları taşırdı Güneş’in kaleyi tekrar kaptana emanet etmeyi düşündüğü bildirildi
Geldiğinden beri futbolundan çok gece hayatıyla tanınan Loris Karius'un Başakşehir maçında yediği gol, taraftarından teknik heyetine kadar herkesi çileden çıkardı… Güneş'in sezon başında "Tolga bana yeter" demesine rağmen başkan Fikret Orman'ın 2 yıllık kontrat imzaladığı Alman kaleci için zorlu bir sürece girildi. Terübeli hocanın, Karius'la daha fazla devam etmek istemediği ve Tolga'yı sahaya sürmeyi planladığı belirtildi.
Gelen haberlere göre Güneş'in, kaleyi tekrar kaptana emanet etmeyi düşündüğü ve Avrupa Ligi'ndeki Genk karşılaşmasından itibaren Tolga'nın yeniden eldivenleri giyebileceği kaydedildi. Hatta usta hocanın tecrübeli file bekçisi ile özel olarak görüşüp hazır olması talimatını verdiği bilgisine ulaşıldı. Siyah-beyazlı yönetim ise yapılan anlaşma gereği gelecek sezon da takımda kalacak olan Loris Karius'la ne yapacağını şaşırdı.
- 5.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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