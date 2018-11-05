Genk-Beşiktaş maçına Alman hakem
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Belçika temsilcisi Genk ile yapacağı karşılaşmayı, Tobias Stieler yönetecek
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında Belçika temsilcisi Genk ile 8 Kasım Perşembe günü oynayacağı karşılaşmada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler görev yapacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Genk ile Beşiktaş arasında Belçika'da oynanacak karşılaşmayı Tobias Stieler yönetecek. Karşılaşmada Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ile Jan Seidel gerçekleştirecek.
Christian Gittelmann'nın dördüncü hakem olacağı mücadelede, Patrick Ittrich ve Harm Osmers ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.
- 5.11.2018 13:53
- Güncelleme: 5.11.2018 14:03
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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