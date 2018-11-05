Genk-Beşiktaş maçına Alman hakem
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Genk- maçına Alman hakem

    Genk-Beşiktaş maçına Alman hakem

    'ın Avrupa Ligi 4. haftasında temsilcisi Genk ile yapacağı karşılaşmayı, yönetecek

    'ın Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında temsilcisi Genk ile 8 Kasım Perşembe günü oynayacağı karşılaşmada, hakem görev yapacak.

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Genk ile Beşiktaş arasında Belçika'da oynanacak karşılaşmayı Tobias Stieler yönetecek. Karşılaşmada Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ile Jan Seidel gerçekleştirecek.

    Christian Gittelmann'nın dördüncü hakem olacağı mücadelede, Patrick Ittrich ve Harm Osmers ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

    1. 5.11.2018 13:53
    2. Güncelleme: 5.11.2018 14:03
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