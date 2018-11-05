UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, 4. hafta maçında Genk deplasmanına çıkıyor. Peki Genk Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr'de...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Genk ile karşılaşıyor. Siyah-Beyazlılar daha önce Genk ile İstanbul'da oynadığı maçta sahadan 4-2 mağlup ayrılmıştı.
Beşiktaş, I Grubu'nda 3 maçta, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak 3 puan topladı. Kara Kartal 3. hafta maçında Vodafone Park'ta Genk'e 4-2 yenilmiş ve bu yenilgi taraftarların yoğun tepkisini çekmişti. Genk ve Beşiktaş bu defa kozlarını Belçika'da paylaşacak.
GENK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Genk Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı 8 Kasım 2018 Perşembe günü oynanacak. Maç saat 20.55'te başlayacak. Mücadelenin oynanacağı stat Luminus Arena.
GENK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi'nin yayın haklarını Bein Sports'un aldığı biliniyor. Bu nedenle önceki maçlarda olduğu gini Genk Beşiktaş maçının da Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanması bekleniyor.
- 5.11.2018 14:55
- Güncelleme: 5.11.2018 14:59
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
Genk Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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