Beşiktaş'ta Genk mesaisi başladı – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    'ta mesaisi başladı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/genk?id=ff74f1f1-d3c7-4f04-a555-2623a93f7726" class="" rel="tag">Genk</a> mesaisi başladı

    , UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcisi ile 8 Kasım Perşembe günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları bulunan ve Adriano Correia katılmadı. Tedavi olan ve dinlendirilen , , ve de çalışmada yer almadı.

    Siyah-beyazlı oyuncular antrenmanda pas çalışması yaptıktan sonra yarı sahada çift kale maç oynandı. Çift kale maçta Enzo Roco sakatlık geçirdi. Roco, tedavisinin ardından çalışmayı sürdürdü.

    İdmanı Kulübü Başkanı , yöneticiler ile da takip etti. , bir süre Orman ve yöneticilerle görüştükten sonra antrenman sahasına döndü.

    Siyah-beyazlı takım, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 5.11.2018 18:38
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