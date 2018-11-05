Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Belçika temsilcisi Genk ile 8 Kasım Perşembe günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adriano Correia katılmadı. Tedavi olan ve dinlendirilen Gökhan Gönül, Gary Medel, Atiba Hutchinson ve Ryan Babel de çalışmada yer almadı.
Siyah-beyazlı oyuncular antrenmanda pas çalışması yaptıktan sonra yarı sahada çift kale maç oynandı. Çift kale maçta Enzo Roco sakatlık geçirdi. Roco, tedavisinin ardından çalışmayı sürdürdü.
İdmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yöneticiler Serdal Adalı ile Ahmet Kavalcı da takip etti. Şenol Güneş, bir süre Orman ve yöneticilerle görüştükten sonra antrenman sahasına döndü.
Siyah-beyazlı takım, Genk maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 5.11.2018 18:38
-
Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
-
Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
-
Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
Beşiktaş'ta Genk mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.