Pepe'den takım arkadaşlarına mesaj – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    'den takım arkadaşlarına mesaj

    <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a>'den takım arkadaşlarına mesaj

    , 'e deplasmanda 1-0 kaybetti. 'ın yıldızı , maçın ardından soruları yanıtladı.

    'ın Portekizli süper yıldızı , yenilgisinin ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

    İşte Pepe'nin Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamalar:

    Maça kötü başladık. Golden sonra maçın kontrolünü ele geçirdik, pas yapıp rakip kaleye yakın oynadık. Performansımız kazanmaya yetmedi. Üzgünüz. Her birimiz oyuncular olarak performansımızı yukarıya çekmeliyiz. Daha önümüzde maçlar var. Tempomuzu yükseltmemiz lazım.Deplasmanda başarısız olduğumuzu kabul etmeliyiz. Çok daha fazla çalışmamız, istememiz, fedakarlık yapmamız lazım. Alçakgönüllü olarak çok çalışmak, fedakarlık yapmak. Ligi kazanacak süreye ve maça sahibiz. Türkiye ligi hatayı affetmiyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım.

    1. 3.11.2018 21:19
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