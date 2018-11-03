Pepe'den takım arkadaşlarına mesaj
Beşiktaş, Başakşehir'e deplasmanda 1-0 kaybetti. Beşiktaş'ın yıldızı Pepe, maçın ardından soruları yanıtladı.
İşte Pepe'nin Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamalar:
Maça kötü başladık. Golden sonra maçın kontrolünü ele geçirdik, pas yapıp rakip kaleye yakın oynadık. Performansımız kazanmaya yetmedi. Üzgünüz. Her birimiz oyuncular olarak performansımızı yukarıya çekmeliyiz. Daha önümüzde maçlar var. Tempomuzu yükseltmemiz lazım.Deplasmanda başarısız olduğumuzu kabul etmeliyiz. Çok daha fazla çalışmamız, istememiz, fedakarlık yapmamız lazım. Alçakgönüllü olarak çok çalışmak, fedakarlık yapmak. Ligi kazanacak süreye ve maça sahibiz. Türkiye ligi hatayı affetmiyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım.
- 3.11.2018 21:19
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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