Karius'a Ada desteği!
The Guardian, Liverpool’dan gelen kaleci Karius’un Beşiktaş’ta ağır eleştirilere maruz kaldığını belirtip Alman file bekçisine haksızlık yapıldığını kaydetti
İNLER'DEN COK ÖZEL PAYLASIM
Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler, bugün oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi Alman kaleci Loris Karius ile çekilen fotoğrafını paylaştı. Beşiktaş forması giydiği dönemde şampiyonluk da yaşayan Gökhan İnler, siyah-beyazlı kaleci ile yan yana çekilen fotoğrafın altına, "Cumartesi günü oynanacak maç öncesi kardeşimle birlikte" ifadelerini kullandı.
- 3.11.2018
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fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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