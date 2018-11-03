Karius'a Ada desteği! – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Karius'a Ada desteği!

    Karius'a Ada desteği!

    The Guardian, ’dan gelen kaleci Karius’un ’ta ağır eleştirilere maruz kaldığını belirtip Alman file bekçisine haksızlık yapıldığını kaydetti

    'ın kiralık olarak renklerine kattığı Karius'un, 'a geri gönderileceği yönündeki haberler 'de büyük yankı buldu. Beşiktaş'ın Karius'u gönderip devre arasında Origi'yi almak istediğine dair haber de şaşkınlıkla karşılanırken, İngilizler yapılan haberlerle ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Öyle ki, Karius'u eleştirmesi için, düşene bir tekme daha atmak istenildiğini ve bunun sadistçe bir zevk hal aldığını yazan haberde "Karius, 'deki ilk aylarında haksız bir şekilde eleştirildi" denildi. 'in de futbol oynadığı dönemde kalecilik yaptığına dikkat çekilip "Çok da iyi bir kaleciydi ve Karius'tan da ne istediğini biliyor. Karius'u tüm maçlarda oynatıyor" denildi. Karius'un Beşiktaş'ta bazı küçük hataları olduğuna ve yan toplarda sıkıntılar yaşadığına da değinildi ve Malmö maçında Alman kalecinin yaptığı hataya da yer verildi ama yine de bu hataların, alay konusu edilecek kadar büyük olmadığı savunuldu.

    İNLER'DEN COK ÖZEL PAYLASIM

    Başakşehirli futbolcu , bugün oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi Alman kaleci Loris Karius ile çekilen fotoğrafını paylaştı. Beşiktaş forması giydiği dönemde şampiyonluk da yaşayan Gökhan İnler, siyah-beyazlı kaleci ile yan yana çekilen fotoğrafın altına, "Cumartesi günü oynanacak maç öncesi kardeşimle birlikte" ifadelerini kullandı.
    1. 3.11.2018
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