Genk namağlup liderliğini korudu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Genk, Belçika liginde Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Genk, Belçika 1. Futbol Ligi'nde konuk ettiği Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin 14. haftasında zirve mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Genk, Luminus Arena'da Club Brugge'yi konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Dieumerci Ndongala'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Club Brugge, 53. dakikada Siebe Schrijvers'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Puanını 34'e çıkaran Genk, namağlup unvanını koruyarak liderliğini sürdürdü. 31 puanlı Club Brugge ise zirve yarışında ikinci sıradaki yerini korudu.
Beşiktaş, 8 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında Genk'e konuk olacak.
- 3.11.2018 22:54
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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