Genç Utku’ya sürpriz kutlama
BEŞİKTAŞ’IN genç kalecisi Utku Yuvakuran’ın dün 21. yaş günü kutlandı. Utku için dünkü ntrenman öncesi pasta kesildi.
ALANYASPOR DAVA AÇTI!
Alanya, Vagner Love'ın transfer taksidi ödenmediği için Beşiktaş hakkında hukuki işlem başlattığını açıkladı. Açıklama şöyle: "Kulübümüz geciken ödemelerin 2. kez yapılandırılmasına rağmen verilen çekin karşılıksız çıkması nedeniyle Beşiktaş hakkında işlem başlatmıştır."
PARANIZ KALMAZ
Alanya'nın davası sonrası Beşiktaşlı Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklama yaptı. Siyah- beyazlı yönetici "Alanyaspor'un alacağı haftaya ödenecek. Beşiktaş'ta kimsenin parası kalmaz. Bütün kulüplerin birbirine ihtiyacı var" dedi.
VİDA'YA MİLLİ DAVET
Kara Kartal'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı İspanya ve İngiltere maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Grupta 1 puanla son sırada yer alan Hırvatistan, 15 Kasım'da evinde İspanya ile oynayıp 18 Kasım'da İngiltere'ye konuk olacak. Bu arada kadroya Mitrovic de davt edildi.
- 3.11.2018
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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