Genç Utku’ya sürpriz kutlama – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Genç Utku’ya sürpriz kutlama

    Genç Utku’ya sürpriz kutlama

    ’IN genç kalecisi Utku Yuvakuran’ın dün 21. yaş günü kutlandı. Utku için dünkü ntrenman öncesi pasta kesildi.

    Teknik direktör ve futbolcular Utku'ya mutluluklar diledi. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından da genç file bekçisi için paylaşımlar yapılarak "Nice mutlu yıllara" denildi.

    ALANYASPOR DAVA AÇTI!

    Alanya, Vagner Love'ın transfer taksidi ödenmediği için hakkında hukuki işlem başlattığını açıkladı. Açıklama şöyle: "Kulübümüz geciken ödemelerin 2. kez yapılandırılmasına rağmen verilen çekin karşılıksız çıkması nedeniyle hakkında işlem başlatmıştır."

    PARANIZ KALMAZ

    Alanya'nın davası sonrası Beşiktaşlı Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklama yaptı. Siyah- beyazlı yönetici "'un alacağı haftaya ödenecek. 'ta kimsenin parası kalmaz. Bütün kulüplerin birbirine ihtiyacı var" dedi.

    VİDA'YA MİLLİ DAVET

    Kara Kartal'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, ülkesinin Uluslar Ligi'nde oynayacağı İspanya ve İngiltere maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Grupta 1 puanla son sırada yer alan Hırvatistan, 15 Kasım'da evinde İspanya ile oynayıp 18 Kasım'da İngiltere'ye konuk olacak. Bu arada kadroya Mitrovic de davt edildi.
    1. 3.11.2018
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