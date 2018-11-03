Cenk sabırlı olmalı!
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Cenk sabırlı olmalı!

    Cenk sabırlı olmalı!

    Everton’un eski forveti Yakubu, “Burada beklentiler çok yüksektir. İngiltere’de futbol daha hızlı, ’un biraz sabırlı olması şart” dedi

    'de Everton forması giyen ile ilgili İngiliz ekibinin eski golcülerinden Yakubu'dan bir yorum geldi. 'un son haftalarda yedek kalması hakkında konuşan Yakubu, "Cenk'in geldiği yerle Everton arasında büyük bir fark var" dedi. İngiliz basınına konuşan Yakubu, 'un yeniden goller atacağına inandığını belirterek şunları söyledi: "Everton'da forma giyiyorsanız elbette sizden beklentiler yüksek oluyor. Ben de Middlesbrough'dan geldiğimde epey sıkıntı yaşamıştım. Herkes çok iyi oynamanızı bekliyordu. Cenk de çok çalışıyor. 'tan Everton'a geldi ve iki takım arasında büyük fark var. İngiliz futbolu, onun bugüne kadar alışık olduğundan daha hızlı. Cenk'in sabırlı olması gerekiyor. Zamanla daha iyi olacaktır ve ben onun yeniden goller atacağına inanıyorum."


    Cenk Tosun Everton'da toplam 26 resmi maçta görev alırken, 7 gol ve 2 asistlik performans sergilemeyi başardı.

    1. 3.11.2018
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