Cenk sabırlı olmalı!
Everton’un eski forveti Yakubu, “Burada beklentiler çok yüksektir. İngiltere’de futbol daha hızlı, Cenk Tosun’un biraz sabırlı olması şart” dedi
Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun ile ilgili İngiliz ekibinin eski golcülerinden Yakubu'dan bir yorum geldi. Cenk Tosun'un son haftalarda yedek kalması hakkında konuşan Yakubu, "Cenk'in geldiği yerle Everton arasında büyük bir fark var" dedi. İngiliz basınına konuşan Yakubu, Cenk Tosun'un yeniden goller atacağına inandığını belirterek şunları söyledi: "Everton'da forma giyiyorsanız elbette sizden beklentiler yüksek oluyor. Ben de Middlesbrough'dan geldiğimde epey sıkıntı yaşamıştım. Herkes çok iyi oynamanızı bekliyordu. Cenk de çok çalışıyor. Beşiktaş'tan Everton'a geldi ve iki takım arasında büyük fark var. İngiliz futbolu, onun bugüne kadar alışık olduğundan daha hızlı. Cenk'in sabırlı olması gerekiyor. Zamanla daha iyi olacaktır ve ben onun yeniden goller atacağına inanıyorum."
Cenk Tosun Everton'da toplam 26 resmi maçta görev alırken, 7 gol ve 2 asistlik performans sergilemeyi başardı.
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