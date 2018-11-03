Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında yarın Danimarka temsilcisi Bjerringbro-Silkeborg'a konuk olacak.

Silkeborg kentindeki JYSK Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17.10'da başlayacak.

Grupta oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, averajla 5. sırada bulunuyor. Dört galibiyet ve 1 mağlubiyeti olan Bjerringbro-Silkeborg ise 6 takımın yer aldığı grupta averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Beşiktaş Mogaz, ev sahibi olduğu maçta rakibine 37-24 yenilmişti.