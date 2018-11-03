Beşiktaş Mogaz, Danimarka deplasmanında
Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında yarın Danimarka temsilcisi Bjerringbro-Silkeborg'a konuk olacak.
Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında yarın Danimarka temsilcisi Bjerringbro-Silkeborg'a konuk olacak.
Silkeborg kentindeki JYSK Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17.10'da başlayacak.
Grupta oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, averajla 5. sırada bulunuyor. Dört galibiyet ve 1 mağlubiyeti olan Bjerringbro-Silkeborg ise 6 takımın yer aldığı grupta averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
Beşiktaş Mogaz, ev sahibi olduğu maçta rakibine 37-24 yenilmişti.
- 3.11.2018 10:42
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Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Toplam 3
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sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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