Beşiktaş Mogaz, Danimarka deplasmanında – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş Mogaz, deplasmanında

    Beşiktaş Mogaz, <a href="/index/danimarka?id=c5e4d299-28df-4806-994f-23234100d6b9" class="" rel="tag">Danimarka</a> deplasmanında

    , EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında yarın temsilcisi Bjerringbro-Silkeborg'a konuk olacak.

    , EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında yarın temsilcisi Bjerringbro-Silkeborg'a konuk olacak.

    Silkeborg kentindeki JYSK Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17.10'da başlayacak.

    Grupta oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, averajla 5. sırada bulunuyor. Dört galibiyet ve 1 mağlubiyeti olan Bjerringbro-Silkeborg ise 6 takımın yer aldığı grupta averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

    Beşiktaş Mogaz, ev sahibi olduğu maçta rakibine 37-24 yenilmişti.

    1. 3.11.2018 10:42
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