Vida'ya İspanya ve İngiltere maçları için milli davet – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Vida'ya ve İngiltere maçları için milli davet

    Vida'ya İspanya ve İngiltere maçları için milli davet

    Hırvatistan'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı ve İngiltere maçlarının aday kadrosuna Beşiktaş forması giyen savunma oyuncusu Domagoj Vida da çağrıldı.

    Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı ve İngiltere maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

    Hırvatistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta İspanya ve İngiltere ile yapacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

    Grupta 1 puanla son sırada yer alan Hırvatistan'ın aday kadrosu şöyle:

    Kaleci: Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Karlo Letica (Club Brugge)

    Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (İnter), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Matej Mitrovic (Club Brugge), Duje Caleta-Car (Marsilya), Antonio Milic (Anderlecht)

    Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kavacic (Chelsea), Milan Badelj (Lazio), Marcelo Brozovic (İnter), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Atalanta), Filip Bradaric (Cagliari)

    Forvet: Ivan Perisic (İnter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Fiorentina), Nikola Vlasic (CSKA Moskova), Josip Brekalo (Wolfsburg)

    Hırvatistan, 15 Kasım'da evinde İspanya ile oynayacağı maçın ardından, 18 Kasım'da İngiltere'ye konuk olacak.

    1. 2.11.2018 16:43
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