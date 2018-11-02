Süratli olmalıyız – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Süratli olmalıyız

    Süratli olmalıyız

    Teknik direktör Güneş, futbolcularına karşısında özellikle atağa çıkma ve pas hızını artırmaları gerektiğini söyledi

    'ta gözler yarın oynanacak maçına çevrildi. galibiyetiyle moral bulan siyah-beyazlıların hocası , futbolcularından öncelikli olarak birbirlerine yakın oynamalarını istedi. Pası alacak oyuncunun top ayağında olan oyuncuya gitmesi gerektiğini, top ayağında olan oyuncunun da pas atacağı arkadaşını aramaması gerektiğinin üzerinde duran tecrübeli teknik adam, ilk dönemde olduğu gibi pas üçgenlerini kullanmaları gerektiğini ama sahaya çok geniş yayıldıkları için bunu mümkün kılamadıkları üzerinde durdu. Genk maçında atağa çıkma hızı ortalama 13 civarındayken, pas hızı ise ortalama 14,5'tu. Rizespor karşısında atağa çıkma hızı 18.1'i, pas hızı ise 17.8'yi bulunca Güneş umutlandı. Geçen sezon Başakşehir maçında pas hızı 15,1, atak hızı ise 16,5'te kalmıştı. Güneş bu rakamları geliştirememeleri durumunda Başakşehir karşısında zorlanacaklarının altını çizdi.

    Özkahya iyi hakem değil
    kokartlı eski hakem , Başakşehir-Beşiktaş maçına verilen hakem 'yı HABER1903'e değerlendirdi. Özcan Oal, "Özkahya iyi bir hakem değil. Tepki gören bir hakemi o maçlara vermek yanlış. Halis Özkahya haftalardır kötü maç yönetiyor, bu maçta da Beşiktaş'a Allah kolaylık versin" diye konuştu.
    1. 2.11.2018
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