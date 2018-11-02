Sevinmek için sevmiyoruz!
“Son haftalarda bize yakışmayan sonuçlar almış olabiliriz ama bu bizim birlik ve beraberliğimizin bozulmasına izin vermemeli. Sezon sonu şampiyon olacağız”
KABULLENMEK YOK
Başkan Fikret Orman şöyle devam etti: "Yönetimimiz, taraftarlarımız, oyuncularımız, hocalarımız ve çalışanlarımızla, biz hep birlikte bir bütünüz; büyük bir aileyiz. Destekle, sabırla, inançla, birlik ve beraberlikle Beşiktaşımız'ın tüm hedeflerine ulaşacağından, tarihi başarılarımızın her alanda devam edeceğinden şüpheniz olmasın. Elbette kötü sonuçları kabullenmeyeceğiz. Daha çok isteyeceğiz, daha çok çalışacağız ve inanıyorum ki sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız."
İYİ BİR İNSAN OLUNMADAN İYİ BEŞİKTAŞLI OLUNMAZ!..
Başkan Fikret Orman, ilk gününden beri ülke toprakları için mücadele etmiş bir camia olduklarını söyledi. Orman, "Bu bizim hayat felsefemizdir. İnsan en önemli varlığımız. Binalar yapıyoruz, statlar yapıyoruz ama asıl önemli olan şey sahadaki oyuncular. Onları Türk oyuncuları yetiştirebilmemiz için insana değer vermemiz lazım. Bu bizim ülke olarak da en önemli eksikliklerimizden bir tanesi. İnsana yatırım yapmamız lazım" diye konuştu.
29 EKIM'DE TA R iH YAZDIK
Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Orman, armasında Ay-Yıldızı taşıyan tek kulübün Beşiktaş olduğunu hatırlatarak, "115 yıldır ülkemize ve halkımıza karşı üzerine düşen tüm vazifelerini layıkıyla yerine getiren ve herkese örnek olan Beşiktaşımız, 29 Ekim akşamı da Vodafone Park'ta mazisine yakışır bir tarih yazmıştır. Binlerce Türk bayrağıyla marşlara eşlik eden, futbol takımımızın giydiği formanın kırmızısına beyaz olan taraftarlarımıza minnettarız" dedi.
- 2.11.2018
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
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