Sevinmek için sevmiyoruz! – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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HEPSİ
    02 Kasım 2018, Cuma
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    Sevinmek için sevmiyoruz!

    Sevinmek için sevmiyoruz!

    “Son haftalarda bize yakışmayan sonuçlar almış olabiliriz ama bu bizim birlik ve beraberliğimizin bozulmasına izin vermemeli. Sezon sonu şampiyon olacağız”

    Kulübü Başkanı , Dergisi'nin Kasım ayı sayısında camiaya seslendi. Orman, "Futbol takımımız, son haftalarda bize yakışmayan sonuçlar almış olabilir. Bunun bizim birlik ve beraberliğimizi bozmasına asla izin vermemeli, tam tersine daha çok birbirimize kenetlenmeliyiz. Unutmayın, lig uzun bir maraton. Bizler, sevinmek için sevmeyen, bu yolda beraber yürümeyi şeref kabul eden ve "Hep kol kola, bir gün değil, her gün " diyen bir camiayız" diye konuştu.

    KABULLENMEK YOK
    Başkan şöyle devam etti: "Yönetimimiz, taraftarlarımız, oyuncularımız, hocalarımız ve çalışanlarımızla, biz hep birlikte bir bütünüz; büyük bir aileyiz. Destekle, sabırla, inançla, birlik ve beraberlikle Beşiktaşımız'ın tüm hedeflerine ulaşacağından, tarihi başarılarımızın her alanda devam edeceğinden şüpheniz olmasın. Elbette kötü sonuçları kabullenmeyeceğiz. Daha çok isteyeceğiz, daha çok çalışacağız ve inanıyorum ki sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız."

    İYİ BİR İNSAN OLUNMADAN İYİ BEŞİKTAŞLI OLUNMAZ!..
    Başkan , ilk gününden beri ülke toprakları için mücadele etmiş bir camia olduklarını söyledi. Orman, "Bu bizim hayat felsefemizdir. İnsan en önemli varlığımız. Binalar yapıyoruz, statlar yapıyoruz ama asıl önemli olan şey sahadaki oyuncular. Onları Türk oyuncuları yetiştirebilmemiz için insana değer vermemiz lazım. Bu bizim ülke olarak da en önemli eksikliklerimizden bir tanesi. İnsana yatırım yapmamız lazım" diye konuştu.

    29 EKIM'DE TA R iH YAZDIK
    Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Orman, armasında Ay-Yıldızı taşıyan tek kulübün olduğunu hatırlatarak, "115 yıldır ülkemize ve halkımıza karşı üzerine düşen tüm vazifelerini layıkıyla yerine getiren ve herkese örnek olan Beşiktaşımız, 29 Ekim akşamı da Vodafone Park'ta mazisine yakışır bir tarih yazmıştır. Binlerce Türk bayrağıyla marşlara eşlik eden, futbol takımımızın giydiği formanın kırmızısına beyaz olan taraftarlarımıza minnettarız" dedi.
    1. 2.11.2018
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