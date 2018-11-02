Pepe ile Ljajic iyileşti – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    ile Ljajic iyileşti

    <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> ile Ljajic iyileşti
    'ta sakatlıklarını atlatan ve takımla çalışmaya başlayan , Ljajic ve Babel üçlüsünden ve Ljajic ilk 11'de oynamak için hazır durumda. 'in tam hazır olmadığı gözlenirken teknik heyet Hollandalı ile özel olarak ilgileniyor. Kartal'da cezalı Ricardo Quraesma'nın yerine de de oynayacak.
    1. 2.11.2018
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