Mousa Dembele harekatı!
Beşiktaş'ın, Tottenham forması giyen Belçikalı futbolcunun peşinde olduğu ortaya çıktı.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; devre arası transfer döneminde kadroyu güçlendirmek isteyen yönetim kurulu, orta sahada görev yapan Mousa Dembele için düğmeye bastı. Siyah-beyazlıların, İngiliz ekibiyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya geldikleri ve yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği aktarıldı.
Çaykur Rizespor karşısında aldığı farklı galibiyetle üstündeki kara bulutları dağıtan Beşiktaş'ta, yönetim kurulu kadroyu daha güçlendirmek için sürdürdüğü çalışmalara hız verdi. Bir yandan şampiyonluk yarışı için yoğun çaba harcayan, diğer taraftan transfer çalışmalarını yürüten siyah-beyazlılar, Mousa Dembele ile temasa geçti.
İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Mousa Dembele için uzun süredir beklemede olan yöneticiler, Belçikalı yıldız oyuncunun transferi konusunda kolları sıvadı. Belçika Milli Takımı'nda da top koşturan 31 yaşındaki futbolcu için düğmeye basan siyah-beyazlılar, şartların uygun olması halinde Dembele'yi devre arasında almaya çalışacak.
Hem sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Atiba'nın yerini doldurabilmek hem de Tolgay ve Oğuzhan'ı daha rekabetçi hale getirmek isteyen siyah-beyazlı transfer komitesinin, Tottenham'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dembele ile şimdiden el sıkışmaya çalıştığı belirlendi. Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in büyük bir gizlilik içerisinde yürüttüğü Dembele operasyonu devre arasında gerçekleşmezse, sezon sonunda noktalanacak.
Mousa Dembele'nin menajeriyle geçtiğimiz günlerde bir görüşme yapan ve karşı taraftan olumlu izlenimler alan Beşiktaş Yönetimi, devre arası için forvet takviyesi çalışmalarını da büyük bir gizlilik içerisinde sürdürüyor.
- 2.11.2018 10:43
- Güncelleme: 2.11.2018 11:26
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Milliler'den 3te 3
Toplam 1
Yorum
. ????????????????????????
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Trabzonspor'da Bursaspor mesaisi
Toplam 2
Yorum
Ağasarlı, Ersoy Sakın ha 1461'in kupada Bursayı elemesi sizi yanıltmasın işi çok ciddi ve sıkı tutun bunun telefisi olmuyor 2 haftada 4 puan kaybettirdi
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FIBA Şampiyonlar Ligi: Banvit: 78 - Nizhny Novgorod: 60
Toplam 1
Yorum
. Tebrikler, Banvit ??????
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