Mousa Dembele harekatı! – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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HEPSİ
    02 Kasım 2018, Cuma
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    harekatı!

    Mousa Dembele harekatı!

    'ın, Tottenham forması giyen Belçikalı futbolcunun peşinde olduğu ortaya çıktı.

    Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; devre arası döneminde kadroyu güçlendirmek isteyen yönetim kurulu, orta sahada görev yapan için düğmeye bastı. Siyah-beyazlıların, İngiliz ekibiyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya geldikleri ve yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği aktarıldı.

    karşısında aldığı farklı galibiyetle üstündeki kara bulutları dağıtan 'ta, yönetim kurulu kadroyu daha güçlendirmek için sürdürdüğü çalışmalara hız verdi. Bir yandan şampiyonluk yarışı için yoğun çaba harcayan, diğer taraftan çalışmalarını yürüten siyah-beyazlılar, ile temasa geçti.

    'de Tottenham forması giyen Mousa Dembele için uzun süredir beklemede olan yöneticiler, Belçikalı yıldız oyuncunun transferi konusunda kolları sıvadı. Belçika 'nda da top koşturan 31 yaşındaki futbolcu için düğmeye basan siyah-beyazlılar, şartların uygun olması halinde Dembele'yi devre arasında almaya çalışacak.

    Hem sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Atiba'nın yerini doldurabilmek hem de Tolgay ve Oğuzhan'ı daha rekabetçi hale getirmek isteyen siyah-beyazlı transfer komitesinin, Tottenham'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dembele ile şimdiden el sıkışmaya çalıştığı belirlendi. Transfer Komitesi Başkanı 'in büyük bir gizlilik içerisinde yürüttüğü Dembele operasyonu devre arasında gerçekleşmezse, sezon sonunda noktalanacak.

    Mousa Dembele'nin menajeriyle geçtiğimiz günlerde bir görüşme yapan ve karşı taraftan olumlu izlenimler alan Yönetimi, devre arası için forvet takviyesi çalışmalarını da büyük bir gizlilik içerisinde sürdürüyor.

    1. 2.11.2018 10:43
    2. Güncelleme: 2.11.2018 11:26
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