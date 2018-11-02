Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    <a href="/index/medipol-basaksehir?id=b36488f3-fb07-4392-9cc7-2894df244015" class="" rel="tag">Medipol Başakşehir</a> <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    'de lider Başakşehir evinde 'ı konuk edecek. Peki bu dev maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar fotomac.com.tr'de...

    'in 11. hafta mücadelesinde , 3 Kasım Cumartesi günü sahasında ile karşı karşıya gelecek.

    3. Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem yönetecek.

    Ligdeki ilk 10 maçında 21 puan toplayan , haftaya lider durumda giriyor.

    İlk 10 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan ise 18 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

    - Eksikler

    Medipol Başakşehir'de, kart cezası sona eren Junior Caiçara bu maçta forma giyebilecek.

    Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Alparslan Erdem mücadelede yer alamayacak.

    İstanbul temsilcisinde tedavisi süren Emre Belözoğlu'nun ise maç kadrosunda bulunması bekleniyor.

    Medipol Başakşehir, ligde evinde oynadığı son 52 maçın sadece 2'sinde rakiplerine mağlup oldu

    Medipol Başakşehir, ligde evinde oynadığı son 52 maçın sadece 2'sinde rakiplerine mağlup oldu. Geride kalan 50 karşılaşmada Başakşehir 38 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçlarla sahasını adeta geçilmez bir kaleye çevirmiş durumda.

    Medipol Başakşehir, 'in 11. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacak. Zirvedeki yerini kaybetmek istemeyen turuncu-lacivertliler, bu maçta mutlak 3 puan parolasıyla yola çıkacak. 'nın takımının siyah-beyazlılar karşısındaki en büyük kozu ise zorlu mücadeleyi iç sahada oynamaları. Bunun nedeni de Başakşehir'in evinde oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine kolay kolay boyun eğmemesi.

    Son 52 maçta 2 mağlubiyet
    Uzun süredir birlikte oynayan futbolculardan kurulu olan ve oyun anlamında da bir sistem takımı olarak göze çarpan Medipol Başakşehir, tüm bunların yanında evinde oynadığı müsabakalarda da başka bir kimliğe bürünüyor. Bunun en büyük kanıtı ise turuncu-lacivertlilerin, iç sahada yakaladığı başarılı istatistik.

    Avcı ve öğrencileri, 3. Stadyumu'nda oynadığı son 52 lig maçında sadece 2 defa mağlup oldu. Geriye kalan 50 maçta ise 38 galibiyet, 12 beraberlik elde eden İstanbul ekibi, söz konusu mağlubiyetleri de geçtiğimiz sezon 2-0'lık sonuçla 'ye ve 2015-2016 sezonunda 3-2 ile 'a karşı almıştı.

    12 maçtır kaybetmiyor
    Medipol Başakşehir, aynı zamanda Süper Lig'de evindeki son 12 mücadelede de mağlubiyet yüzü görmedi. Bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik alan turuncu-lacivertli takım, attığı 23 gole karşılık kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

    Beşiktaş'a son mağlubiyet 4 sene önce
    Başakşehir, yarın konuk edeceği Beşiktaş'a da evindeki müsabakalarda üstünlük sağlamış durumda. Siyah-beyazlılara 10 iç saha karşılaşmasında sadece 1 kez kaybeden turuncu-lacivertliler, geriye kalan 9 maçtan da 4 galibiyet, 5 beraberlik çıkardı.
    Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a karşı evindeki son yenilgisini ise 9 Kasım 2014 tarihinde 2-1'lik skorla aldı.

    1. 2.11.2018 14:53
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