Larin kadar fırsat bulmalı – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Larin kadar fırsat bulmalı

    Larin kadar fırsat bulmalı
    , Rizespor maçına ilk 11'de başlayıp 2 gol atan 'i, Başakşehir'le oynanacak maçta yine ilk 11'de sahaya sürmeye hazırlanıyor. Takım içinde de kendisine büyük destek bulan Pektemek için takım arkadaşları, "Eğer Larin kadar şans bulsa 7-8 gol atmıştı" ifadelerini kullandılar.
    1. 2.11.2018
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