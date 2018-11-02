Gökhan Töre’de korkulan olmadı – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    ’de korkulan olmadı

    Gökhan Töre’de korkulan olmadı
    'ta gözler Başakşehir maçına çevrilirken, Rizespor maçında sakatlanan Gökhan Töre'nin sakatlığının kısa süreli olduğu öğrenildi. Töre'nin aldığı darbe yüzünden 3-4 gün içerisinde takımla beraber antrenmanlara başlayacağı vurgulanırken, futbol hayatının tehlikede olmadığını belirtildi.
    1. 2.11.2018
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