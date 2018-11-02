Fenerbahçe Spor Kulübü'nün değeri, Ali Koç'un döneminin yüzde 66 oranında eridi. Fenerin Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin değeri beş ayda 21 liradan 7 liraya indi. Ali Koç göreve başladığı haziran ayının ilk haftasında 2 milyar lira olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün değeri baş ayda 700 milyon liraya kadar geriledi.

BORSADA DA KAYIPTA

Kulüp tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün sahadaki başarısızlığı kulübün borsadaki hisselerini de yansıdı. Sezon başından bu yana Spor Toto Süper Ligi'nde çıktığı 10 maçtan sadece 9 puan alabilen Fenerbahçe, şu anda 15'inci sırada bulunuyor. Yatırımcıların Fenerbahçe için beslediği umutlar, Ali Koç'un haziranın ilk haftasında başkan seçilmesinin ardından hızlı bir erime sürecine girdi.

KAN KAYBI BEŞ AYDIR SÜRÜYOR

4 Haziran günü 20 lira 44 kuruş olan Fenerbahçe'ni hisse değeri Temmuzun başında 15 liraya geriledi. Ağustos başında 12,5 liraya inen kulübün hisse değerindeki kan kaybı daha sonra aylarda artarak sürdü. Tarihler 3 Eylül'ü gösterdiğinde 11 liraya kadar gerileyen Fener hisselerinin değer kaybı, Ekim'de de sürdü. 8 Ekimde 9 liraya inen sarı lacivert kulübü hisseleri, 11 Ekim'de 8 liraya ve ardından da 7 liraya kadar geriledi.

Kulübün sermaye artışına gitmesi hisselerdeki kayıpları arttırsa da, Fenerbahçe Kulübü'nün piyasa değerinin beş ayda 2 milyar 44 milyon liradan 700 milyon liraya düşmesinde kötü yönetim ve takımın sahadaki kötü performansının en büyük etken olduğu belirtiliyor. Son olarak teknik direktörünün işine son vererek kötü gidişatı durdurmaya çalışan Fener'in hisselerindeki kayıpların artarak sürmesi bekleniyor.

(Yeni Şafak)