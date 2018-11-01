Q7’nin hedefi Milla’nın rekoru – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Q7’nin hedefi Milla’nın rekoru

    Q7’nin hedefi Milla’nın rekoru
    26 Şubat'ta 36 yaşına girecek 'nın hedefi, Roger Milla'nın rekorunu tarihe gömmek. Siyah-beyazlıların asist kralı Portekizli, 1994'te ABD'de yapılan 'nda 42 yaşındayken Kamerun formasını giyen Milla'yı geçerek, Dünya Kupasında oynayan en yaşlı isim olmak istiyor.
    1. 1.11.2018
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