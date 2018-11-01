Origi’den ‘sarı’ ışık – Fotomaç – 01 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    ’den ‘sarı’ ışık

    Origi’den ‘sarı’ ışık
    'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği golcü adaylarından biri olan Divock 'den siyah-beyazlıları umutlandıran bir açıklama geldi. Belçikalı oyuncu ülkesinde yaptığı açılamada, "Bu haberleri ben de okuyorum. Bir bilgim yok. Bu konuyla menajerim ilgileniyor. Tek bildiğim oynamak istediğim" sözlerini kullandı.
    1. 1.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Origi’den ‘sarı’ ışık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN