Kartal yine zirvede – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    yine zirvede

    Kartal yine zirvede

    Ezeli rakiplerin galibiyet alamadıkları haftayı üç puanla kapatan , istatistiklerde de yeniden zirveye oturmayı başardı!

    Üst üste aldığı kötü sonuçlara galibiyetiyle son veren 'ta, alınan galibiyetin yanı sıra istatistiklerde de yaşanan iyileşme 'in yüzünü güldürdü. Beşiktaş geride kalan 10 hafta sonunda ceza alanına en çok top atan (49.4), ceza alanında en fazla topla oynayan (25.3), en fazla şut atan (15), en fazla isabet sağlayan (6.8), savunma mesafesi kaleye en uzak (45.8) olan takım olmayı başardı. Güneş'in canını sıkanlar ise orta alanda topla oynama (308.8) ve pasla oyunda (yüzde 73.5) diğer 3 rakibinin gerisinde kalmak. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı her cephede farkını ortaya koyuyor. Çaykur Rizespor maçında 'e 2, Vagner Love'a 1 asist yapan 35 yaşındaki , 8 şut pası vererek sezon rekorunu kırdı. Toplamda 7 asiste ulaşan Portekizli 2 de gol attı. Quaresma, 4 gol 8 asist ile tamamladığı geçen sezonu daha 10'uncu haftada yakaladı. Portekizli 5 büyük lig ve baz alındığında Milan'dan Suso ile beraber en fazla asist yapan isim konumunda geldi. Q7 ayrıca 3.6 kilit pas ve 3.7 ortayla Süper Ligin zirvesinde.
    1. 1.11.2018
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