Guti’ye özel doğum günü – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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HEPSİ
    01 Kasım 2018, Perşembe
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    ’ye özel

    Guti’ye özel doğum günü
    kulübü, eski futbolcusu ve halihazırda 'in yardımcılığını yapan 'nin doğum gününü kutladı. Siyah beyazlı kulüp, Guti'nin doğum gününü sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile kutladı. Guti için hazırlanan klipte, siyah beyazlı kulüpte forma giydiği dönemden attığı birkaç golü ve taraftara üçlü çektirdiği anlar yer aldı. Yardımcı antrenörlük yapan Guti, 42 yaşına bastı.
    1. 1.11.2018
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