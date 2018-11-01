Gary Medel uzak kaldı – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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HEPSİ
    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Gary uzak kaldı

    Gary Medel uzak kaldı
    , en beğendiği oyuncusu 'in istatistiklerine takılmış durumda. Gol ve asisti olmayan Medel 9 maçta forma giydiği 728 dakikada rakip ceza sahasında hiç topla buluşmadı. 'ın en fazla pas yapan (475) ve isabet (436) sağlayan ismi olmasına rağmen Gary Medel'in ceza alanına attığı top ise 10...
    1. 1.11.2018
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