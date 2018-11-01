Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin yeni sayısında camiaya seslendi. Futbolda son haftalarda kötü sonuçlar aldığını hatırlatan Orman, bu durumun camianın birlik ve beraberliğini bozmasına izin vermemeleri gerektiğini söyledi. Orman, "Daha çok isteyeceğiz, daha çok çalışacağız ve inanıyorum ki sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız" dedi.

Fikret Orman'ın kaleme aldığı yazı şu şekilde:





"Beşiktaş Jimnastik Kulübü, yöneticileri, taraftarları, oyuncuları, hocaları ve çalışanlarıyla hep birlikte bir bütündür. Destekle, sabırla, inançla, birlik ve beraberlikle Beşiktaşımız'ın tüm hedeflerine ulaşacağından, tarihi başarılarımızın her alanda devam edeceğinden şüpheniz olmasın. Futbol takımımız, son haftalarda bize yakışmayan sonuçlar almış olabilir. Bunun bizim birlik ve beraberliğimizi bozmasına asla izin vermemeli, tam tersine daha çok birbirimize kenetlenmeliyiz. Unutmayın, lig uzun bir maraton.

Bizler, sevinmek için sevmeyen, bu yolda beraber yürümeyi şeref kabul eden ve "Hep kol kola, bir gün değil, her gün Beşiktaş" diyen bir camiayız. Elbette kötü sonuçları kabullenmeyeceğiz. Daha çok isteyeceğiz, daha çok çalışacağız ve inanıyorum ki sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız.



Armasında ay-yıldız taşıyan tek spor kulübü olmanın verdiği sorumlulukla; 115 yıldır ülkemize ve halkımıza karşı üzerine düşen tüm vazifelerini layıkıyla yerine getiren ve herkese örnek olan Beşiktaşımız, 29 Ekim akşamı da Vodafone Park'ta mazisine yakışır bir tarih yazmıştır. Binlerce Türk bayrağıyla marşlara eşlik eden, futbol takımımızın giydiği formanın kırmızısına beyaz olan taraftarlarımızın ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha kutlamak istiyorum.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan ve Türk Milleti'ne armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz. Rahmet, minnet ve özlemle andığımız Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılında, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. En derin sevgi ve saygılarımla."