Dişi Kartallar Rusya'da – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Dişi Kartallar Rusya'da

    Dişi Kartallar Rusya'da
    Beşiktaş Takımı, FIBA C Grubu ikinci maçında Rus temsilcisi Inventa'ya konuk olacak. Kursk şehrindeki Concert Complex Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. Siyahbeyazlı ekip, gruptaki ilk maçta Belarus ekibi Tsmoki- Minsk'e 68-63 yenilmişti.
    1. 1.11.2018
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