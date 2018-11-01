Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak yapılan ve 1.5 saate yakın süren antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.
İdman, takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Hazırlıklar, pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar ile devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah beyazlı takım, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
- 1.11.2018 18:35
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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