Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    kondisyon ve taktik çalıştı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> kondisyon ve taktik çalıştı

    , 'in 11'inci haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak yapılan ve 1.5 saate yakın süren antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.
    İdman, takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Hazırlıklar, pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar ile devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    Siyah beyazlı takım, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

    1. 1.11.2018 18:35
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