Vodafone Park'ta Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe sesleri!
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşılaştı.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelelenin son dakikalarında Beşiktaşlı taraftarlar Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe aleyhinde tezahüratlarda bulundular. Siyah- beyazlı taraftarlar "Beşiktaş'ın çocuğu Aziz Yıldırım" ve "Kümede kal Fenerbahçe" tezahüratı yaptılar.
- 29.10.2018 22:13
- Güncelleme: 30.10.2018 02:00
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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