Vodafone Park'ta Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe sesleri!
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Vodafone Park'ta ve sesleri!

    Vodafone Park'ta <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a> ve <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> sesleri!

    Spor Toto 'in 10. haftasında ile karşılaştı.

    'in 10. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadelelenin son dakikalarında Beşiktaşlı taraftarlar ve aleyhinde tezahüratlarda bulundular. Siyah- beyazlı taraftarlar "'ın çocuğu " ve "Kümede kal " tezahüratı yaptılar.

    1. 29.10.2018 22:13
    2. Güncelleme: 30.10.2018 02:00
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