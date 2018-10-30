Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir mesaisi başladı
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    30 Ekim 2018, Salı
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    'ta mesaisi başladı

    Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir mesaisi başladı

    , 'in 11. haftasında ile 3 Kasım Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sakatlıkları geçen , Adem Ljajic ve , idmanın tamamında takımla çalıştı.

    BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, karşısında görev alan oyuncular, salonda yenilenmeye yönelik çalıştı.

    Diğer oyuncular ise istasyon koşularının ardından pas ve şut çalışması üzerinde durdu. Antrenman yerli ve yabancı oyuncuların yer aldığı çift kale maç ile sona erdi.

    Bu arada çift kale maçı kazanan takım, sevinç fotoğrafı çektirdi. Pepe, kaybeden takımda olmasına rağmen fotoğrafta yer aldı.

    Siyah-beyazlı takım, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

    1. 30.10.2018 15:00
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