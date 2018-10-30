Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir mesaisi başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile 3 Kasım Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sakatlıkları geçen Pepe, Adem Ljajic ve Ryan Babel, idmanın tamamında takımla çalıştı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Çaykur Rizespor karşısında görev alan oyuncular, salonda yenilenmeye yönelik çalıştı.
Diğer oyuncular ise istasyon koşularının ardından pas ve şut çalışması üzerinde durdu. Antrenman yerli ve yabancı oyuncuların yer aldığı çift kale maç ile sona erdi.
Bu arada çift kale maçı kazanan takım, sevinç fotoğrafı çektirdi. Pepe, kaybeden takımda olmasına rağmen fotoğrafta yer aldı.
Siyah-beyazlı takım, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- 30.10.2018 15:00
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
eda tpektemek dedik yeni kadroya girdi elinde kalmış forvette oynatacaksınız oynayınca çok iyi işler yapıyor pektemek formayı verin artık
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
mustantik Görünen oki FENERİN en büyük sorunu kalitesiz futbolcular birde bunlar yabancı olunca FENER RUHU kayboluyor, temel sorun Cmollinin ter.
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
recep iyi madem.cikip siz oynarsiniz.keske böyle sig yorum yapanlari da gönderebilseydik.
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