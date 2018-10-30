Beşiktaş Sompo Japan, Yunanistan deplasmanında
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras'a konuk olacak.
Dimitris Tofalos Arena'daki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
Grubundaki ilk maçında medi Bayreuth'u 78-70 yenen Beşiktaş Sompo Japan, üst üste Neptunas Klaipeda'ya 78-63 ve Strasbourg'a 78-71 mağlup oldu.
Promitheas Patras ise grubundaki 3 maçını da kazandı.
- 30.10.2018 09:49
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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