Beşiktaş Sompo Japan, Yunanistan deplasmanında – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    , deplasmanında

    <a href="/index/besiktas-sompo-japan?id=ae53c41a-ee90-4f20-bb71-09ce22909758" class="" rel="tag">Beşiktaş Sompo Japan</a>, <a href="/index/yunanistan?id=48b0106a-53a5-4cac-8d6d-65cdc9d95d28" class="" rel="tag">Yunanistan</a> deplasmanında

    Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın temsilcisi 'a konuk olacak.

    Dimitris Tofalos Arena'daki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

    Grubundaki ilk maçında medi Bayreuth'u 78-70 yenen , üst üste 'ya 78-63 ve Strasbourg'a 78-71 mağlup oldu.

    ise grubundaki 3 maçını da kazandı.

    1. 30.10.2018 09:49
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