Dimitris Tofalos Arena'daki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Grubundaki ilk maçında medi Bayreuth'u 78-70 yenen Beşiktaş Sompo Japan, üst üste Neptunas Klaipeda'ya 78-63 ve Strasbourg'a 78-71 mağlup oldu.

Promitheas Patras ise grubundaki 3 maçını da kazandı.