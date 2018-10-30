Adriano 8 maç sonra
Kartal'da yokluğu fazlasıyla hissedilen Adriano dünkü Çaykur Rizespor maçıyla birlikte 11’deki yerini aldı.
8 maç sonra 11'de başlayan Brezilyalı yıldız son olarak 5. hafta oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 89. dakikasında forma bulmuştu. 4 Süper Lig, 3 Avrupa Ligi maçı kaçıran Adriano dün Rize karşılaşmasıyla formasına kavuştu. İyi bir performans sergiledi.
- 30.10.2018
-
Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
-
Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
-
Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
Adriano 8 maç sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.