Adriano 8 maç sonra – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    8 maç sonra

    <a href="/index/adriano?id=db796b06-12e5-4e9d-b93c-77d87366faa8" class="" rel="tag">Adriano</a> 8 maç sonra

    Kartal'da yokluğu fazlasıyla hissedilen dünkü maçıyla birlikte 11’deki yerini aldı.

    8 maç sonra 11'de başlayan Brezilyalı yıldız son olarak 5. hafta oynanan karşılaşmasının 89. dakikasında forma bulmuştu. 4 , 3 Avrupa Ligi maçı kaçıran dün Rize karşılaşmasıyla formasına kavuştu. İyi bir performans sergiledi.

    1. 30.10.2018
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