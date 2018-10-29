Beşiktaş - Rizespor maçında kırmızı kart – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    - maçında kırmızı kart

    Beşiktaş - Rizespor maçında kırmızı kart

    'da Gökten Töre'ye faul yapan Orhan Ovacıklı VAR incelemesi sonrası 10. dakikada tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Rizespor'da 61. dakikada Saadane, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Rizespor sahada 9 kişi kaldı.

    - mücadelesinde hakem 10. dakikada kırmızı kart kararı verdi. Rizespor'un tecrübeli oyuncusu Orhan Ovacıklı, Gökhan Töre kayarak müdahalede bulundu. Faul kararı veren Bülent Yıldırım ardından pozisyonu VAR'da inceledi.

    Bülent Yıldırım, pozisyonu izledikten sonra Orhan Ovacıklı'yı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Kırmızı kart gören Orhan Ovacıklı karar sonrası faul yaptığı Gökhan Töre'nin elini sıkarak sahadan ayrıldı.



    Rizespor'dan ikinci yarıda Saadane, 61. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
    1. 29.10.2018 20:12
    2. Güncelleme: 29.10.2018 21:23
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