Rizespor'da Gökten Töre'ye faul yapan Orhan Ovacıklı VAR incelemesi sonrası 10. dakikada Bülent Yıldırım tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Rizespor'da 61. dakikada Saadane, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Rizespor sahada 9 kişi kaldı.
Bülent Yıldırım, pozisyonu izledikten sonra Orhan Ovacıklı'yı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Kırmızı kart gören Orhan Ovacıklı karar sonrası faul yaptığı Gökhan Töre'nin elini sıkarak sahadan ayrıldı.
Rizespor'dan ikinci yarıda Saadane, 61. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
- 29.10.2018 20:12
- Güncelleme: 29.10.2018 21:23
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
Beşiktaş - Rizespor maçında kırmızı kart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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