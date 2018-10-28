Talisca Kartal’ı unuttu – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    ’ı unuttu

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a>’ı unuttu
    , Portekiz basınına verdiği röportajda 'tan bahsetmedi. Sambacı, "'ya geldim, öğrendim, büyüdüm, hayal ettim, fark ettim, hata yaptım, doğruları öğrendim. Bunları 'daki arkadaşlarımdan, taraftarlardan, yönetimimizden, çalışanlardan aldım" dedi.
    1. 28.10.2018
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