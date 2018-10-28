Şenol Güneş’le yola devam – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    ’le yola devam

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>’le yola devam
    Beşiktaşlı taraftarlar, ile yola devam edilmesinden yana. Yönetim, tecrübeli teknik adam ile masaya oturmasa da, taraftarların büyük bölümü 'Şenol hocayla uzun süreli anlaşma yapılmalı" görüşünü savunuyor.
    1. 28.10.2018
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