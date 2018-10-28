Mutlu yıllar Adriano – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Mutlu yıllar

    Mutlu yıllar <a href="/index/adriano?id=db796b06-12e5-4e9d-b93c-77d87366faa8" class="" rel="tag">Adriano</a>
    'ın Brezilyalı yıldızı 35 yaşına girdi. Dün yapılan idman öncesinde ile birlikte tercümanlar Halil Yazıcıoğlu ve Arda Kabaklı'nın da doğum günleri pasta kesilerek kutlandı. Teknik heyet ve futbolcular; Adriano, Yazıcıoğlu ve Mabaklı'yı kutladılar.
    1. 28.10.2018
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