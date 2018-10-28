Kartal ağır yaralı
Pepe, Babel, Adriano ve Ljajic’in sakatlıkları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş’ta, Tolgay’da da yırtık ve kanama çıktı!
LJAJİC VE BABEL BELİRSİZ
Pepe, Adriano ve Tolgay Arslan, Rizespor karşısında forma giyemeyecek olan isimler. Babel ve Ljajic'in ise tedavilerinin devam ettiği ve son kararın maç günü verileceği ifade edildi. Pepe'nin yokluğunda savunmada Vida-Medel ikilisi görev yapacak. Ljajic'in yetişmesi durumunda bu futbolcuyla Rizespor karşılaşmasına başlayacak olan Güneş, Sırp oyuncunun maça yetişememesi halinde ise Oğuzhan'ı ilk 11'de oynatacak. Güneş, forvette ise Brezilyalı Vagner Love'ı oynatacak.
- 27.10.2018 23:28
- Güncelleme: 28.10.2018 01:10
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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