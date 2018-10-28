Kartal ağır yaralı – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Kartal ağır yaralı

    Kartal ağır yaralı

    , , ve ’in sakatlıkları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ’ta, Tolgay’da da yırtık ve kanama çıktı!

    'ta üst üste alınan kötü sonuçlar taraftarları mutsuz ederken, bir diğer kötü haber de sakatlardan geldi. Genk karşısında sakatlıkları nedeniyle , , ve forma giyemezken, bu isimlere da eklendi. Genk maçında sakatlanan Tolgay'ın iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Rizespor maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılarda sakatların henüz iyileşmemesi, Teknik Direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor.

    LJAJİC VE BABEL BELİRSİZ
    Pepe, Adriano ve Tolgay Arslan, Rizespor karşısında forma giyemeyecek olan isimler. Babel ve Ljajic'in ise tedavilerinin devam ettiği ve son kararın maç günü verileceği ifade edildi. Pepe'nin yokluğunda savunmada Vida-Medel ikilisi görev yapacak. Ljajic'in yetişmesi durumunda bu futbolcuyla Rizespor karşılaşmasına başlayacak olan Güneş, Sırp oyuncunun maça yetişememesi halinde ise Oğuzhan'ı ilk 11'de oynatacak. Güneş, forvette ise Brezilyalı Vagner Love'ı oynatacak.

    1. 27.10.2018 23:28
    2. Güncelleme: 28.10.2018 01:10
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