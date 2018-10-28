Bülent Yıldırım’la 41. randevu – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    ’la 41. randevu

    <a href="/index/bulent-yildirim?id=6c75043b-dbb4-4dd4-866e-0ddb65cb3888" class="" rel="tag">Bülent Yıldırım</a>’la 41. randevu
    Yarın oynanacak -Ç. maçını yönetecek. Yıldırım, kariyeri boyunca 40 kez siyah beyazlı takımın maçlarında düdük çaldı. bu 40 karşılaşmanın 25'ini kazanırken, 6 mağlubiyet, 9 da beraberlik aldı.
    1. 28.10.2018
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