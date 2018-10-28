Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    - maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Genk maçında alınan sonuç ve oynanan futbolun ardından taraftarının protesto ettiği , Rizespor karşısında kritik bir maça çıkıyor. Bu kritik maç öncesinde iki takım taraftarının aklındaki en merak edilen konuların başında Beşiktaş - maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları geliyor. Bu soruların cevabı ve maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

    'in 10.haftasının kapanış karşılaşması, - mücadelesi olacak. Bu kritik maç öncesinde iki takım taraftarının aklındaki en merak edilen konuların başında Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları geliyor. Bu soruların cevabı ve maç ile ilgili tüm detaylar bu haberin içerisinde.

    Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı, 29 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'da BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

    HEDEF 3 PUAN

    Ekim ayında maç kazanamayan siyah-beyazlılarda tek hedef 3 puan.

    Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alan ve Avrupa Ligi'nde de son 2 maçını kaybeden Beşiktaş, Rizespor maçında kritik bir viraja giriyor. Genk önünde oynanan futbol ve alınan sonucun ardından tribünlerin protesto ettiği siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisi karşısında mutlak galibiyet kovalıyor. Ekim ayında maç kazanamayan Beşiktaş'ta , takımın lider olarak bu ekibi toparlayacağını ve güzel sonuçların geleceğini söylemişti.?

    RİZESPOR'A KARŞI ÜSTÜN

    Beşiktaş, yarın taraftarı önünde karşılaşacağı Rizespor'la bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. 27 mücadeleyi Beşiktaş kazanırken, 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rizespor sahadan 10 kez galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 25 maçta ise Beşiktaş 17 kez kazanırken, Rizespor 4 kez sahadan galip şekilde ayrıldı. 4 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. İki ekip arasında oynanan son 10 resmi karşılaşmada ise Rizespor 1 kez galip gelirken, 4 maç berabere bitti. Beşiktaş, son 5 maçta rakibini mağlup etmeyi başardı.

    BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR CAN SIKIYOR

    Yarın Vodafone Park'ta saat 20.00'de oynanacak olan karşılaşmayı yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz ve Mustafa Savranlar yapacak. Ligin kapanış mücadelesi öncesinde Beşiktaş'ta sakat oyuncular Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadro kurmasını zorlaştırıyor. Takımın en önemli isimlerinden , Ljajic, Adriano, Babel ve Tolgay sakat. Bu isimlerden Babel ve Ljajic'in oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. ise sarı kart cezalısı. Rizespor'da ise 2 isim cezası nedeniyle oynamayacak. Samudio ve Abdullah Durak, kırmızı kart cezaları nedeniyle bu maçta kadroda olmayacak.

    1. 28.10.2018 14:27
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