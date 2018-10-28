Aklını oyuna ver – Fotomaç – 28 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Aklını oyuna ver

    Aklını oyuna ver
    'ın Portekizli yıldızı , kişisel blogundan paylaşım yapmaya devam ediyor. Genk maçı sonrası taraftarla polemiğe giren 35 yaşındaki oyuncu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Aklını oyuna ver, kalbini de sahaya" ifadelerine yer verdi.
    1. 28.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aklını oyuna ver haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN