Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 27 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

    , 'in 10'uncu haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

    cKulübün açıklamasında, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas, dar alanda top kontrolü ve kanatlardan ortalarla şut çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın yarı sahada çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

    Antrenmandan önce Brezilyalı futbolcu Adriano Correia'nın 34. doğum gününün kesilen pastayla kutlandığı duyuruldu.

    Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 27.10.2018 20:09
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