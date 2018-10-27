Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
cKulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas, dar alanda top kontrolü ve kanatlardan ortalarla şut çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın yarı sahada çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Antrenmandan önce Brezilyalı futbolcu Adriano Correia'nın 34. doğum gününün kesilen pastayla kutlandığı duyuruldu.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 27.10.2018 20:09
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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